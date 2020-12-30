Хавьер Паскуаль: «Маккаби» - качественная команда, которая играет со страстью и характером

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» (78:72).

- Мы невероятно счастливы, потому что играли против отличного соперника. Можно сказать, что контролировали игру, наработанное преимущество в третьей четверти оказалось достаточным для общей победы «Маккаби» - качественная команда, которая играет со страстью и характером. Было видно, что они были готовы изменить ход игры в любой момент, - приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в следующем матче турнира «Зенит» 7 января в Греции сыграет против «Панатинаикоса».