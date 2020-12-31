ЦСКА в овертайме взял верх над «Олимпией» и продлил победную серию в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА в овертайме одержали победу над «Олимпией» в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 91:87 (17:17, 22:16, 20:25, 21:22, 11:7).

Самым результативным в составе российской команды стал Майк Джеймс, набравший 20 очков, у итальянского клуба 21 очко на свой счет записал Зак Ледей.

После этой встречи ЦСКА, одержавший 14 победу в 17 встречах, продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Олимпия», потерпев седьмое поражение 16 играх, занимает восьмое место.