«Зенит» на выезде обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Енисей» на своей площадке проиграл «Зениту» с результатом 67:85 (17:16, 17:29, 20:25, 13:15).
Атакующий защитник петербургского клуба Виталий Фридзон набрал 15 очков. Столько же на счету американского разыгрывающего хозяев Тайса Бэттла.
«Зенит» лидирует в Единой лиге ВТБ, одержав девять побед в десяти матчах.
«Енисей» занимает последнее 13-е место, выиграв лишь одну игру из десяти. Проигрышная встреча красноярского клуба длится пять встреч.
10 января состоится матч «Зенит» – «Автодор». 17 января «Енисей» примет «Парму».