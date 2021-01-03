«Химки» на выезде обыграли «Локомотив-Кубань». Швед оформил дабл-дабл

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил «Химкам» из Московской области со счетом 91:102 (27:31, 24:23, 23:28, 17:20).
Разыгрывающий гостей Алексей Швед оформил дабл-дабл, набрав 30 очков и сделав 12 результативных передач.
Подобным достижением отметился разыгрывающий хозяев Мантас Калниетис, на счету которого 18 очков и 14 результативных передач. Атакующий защитник краснодарской команды Джордан Кроуфорд набрал 34 очка.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, выиграв восемь матчей из 12.
«Химки» поднялись на седьмую строчку таблицы. У команды Римаса Куртинайтиса пять побед в десяти встречах.