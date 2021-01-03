Римас Куртинайтис: Очень рад, что «Химки» начали новый год с победы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу в выездном матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (102:91).

«Очень рад, что выиграли и начали новый год с победы, так как прошлый год получился для нас неудачным, – цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок». – Мы понимаем всю реальность: «Локомотив» не собрал всю команду, и сейчас у них такие же проблемы, какие были у нас в первой половине сезона. Тем не менее, победа есть победа, а тем более на выезде над такой командой, как «Локомотив», и это хорошее достижение».

«Химки» поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы. У команды Куртинайтиса пять побед в десяти встречах.