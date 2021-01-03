ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» с разницей в 20 очков, одержав пятую победу подряд

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на своей площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 63:83 (21:24, 14:22, 15:20, 13:17).
Грузинский форвард армейцев Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка.
Американский защитник нижегородской команды Кейси Шеперд записал себе в активе 17 очков.
С серией из пяти побед ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. Команда Димитриса Итудиса выиграла девять матчей из 11.
«Нижний Новгород» идет на третьем месте, одержав шесть побед в восьми встречах. Ранее нижегородцы выиграли четыре раза подряд.