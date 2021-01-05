«Нижний Новгород» в овертайме проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов ФИБА

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Сарагосе» по итогам овертайма с результатом 92:98 (30:23, 21:19, 20:21, 15:23, 6:12).

Немецкий форвард испанского клуба Робин Бенцинг набрал 23 очка.

В активе атакующего защитника «Нижнего Новгорода» Артема Комолова 20 очков. Американский форвард российской команды Люк Петрасек сделал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

«Сарагоса» оформила выход во второй этап. Испанский клуб занимает первое место в группе D, одержав четыре победы в пяти матчах.

«Нижний Новгород» находится на второй строчке таблицы, выиграв три игры из пяти.