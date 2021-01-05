ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании не начался Ивиса 0 Сельта 0
Кубок Испании не начался Кордова 0 Хетафе 0
Кубок Испании не начался Линарес 0 Севилья 0
Кубок Испании не начался Самора 0 Вильярреал 0
Кубок Испании 23:00 Марбелья 0 Вальядолид 0 4.8 3.3 1.77
Кубок Испании 23:00 Алькоркон 0 Сарагоса 0 2.55 2.85 3
05 января 21:18
автор: Виктор Шарафудинов

«Нижний Новгород» в овертайме проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов ФИБА

Российский клуб занимает второе место в группе D.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Сарагосе» по итогам овертайма с результатом 92:98 (30:23, 21:19, 20:21, 15:23, 6:12).

Немецкий форвард испанского клуба Робин Бенцинг набрал 23 очка.

В активе атакующего защитника «Нижнего Новгорода» Артема Комолова 20 очков. Американский форвард российской команды Люк Петрасек сделал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

«Сарагоса» оформила выход во второй этап. Испанский клуб занимает первое место в группе D, одержав четыре победы в пяти матчах.

«Нижний Новгород» находится на второй строчке таблицы, выиграв три игры из пяти.

Третье место занимает венгерский «Фалко» с двумя победами в четырех встречах. На четвертом месте находится польский «Старт», потерпевший четыре поражения в четырех турах.

19 января в последнем шестом туре первого этапа состоятся матчи «Нижний Новгород» – «Фалко» и «Сарагоса» – «Старт».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА с трудом выиграл у "Йокерита"Топ-3 бюджетных седана на вторичном рынкеПри крушении вертолета в Канаде погибли четыре человека"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаМолниеносная реакция Ларионова на критику Фетисова«Голый клининг» набирает популярность
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика