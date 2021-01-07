«Зенит» на выезде обыграл «Панатинаикос», одержав в Евролиге третью победу кряду

Матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» – «Зенит» завершился с результатом 77:89 (16:26, 19:21, 19:29, 23:13).
Литовский форвард петербургской команды Артурас Гудайтис набрал 25 очков, а канадский разыгрывающий Кевин Пангос сделал дабл-дабл (18 очков и 10 результативных передач).
В составе афинского клуба самым результативным стал форвард Яннис Папапетру, набравший 14 очков.
«Зенит» занимает четвертое место, выиграв три матча кряду. Всего в активе петербуржцев 11 побед в 16 играх.
«Панатинаикос» находится на предпоследней 17-й строчке таблицы, выиграв лишь пять матчей из 17.