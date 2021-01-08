ЦСКА уступил «Басконии» и прервал серию из 12 побед в Евролиге

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» - ЦСКА завершился победой испанского клуба со счетом 95:93.
Самым результативным игроком встречи стал защитник московского клуба Майк Джеймс, набравший 20 очков. Хозяевам по 18 очков принесли защитник Генри Пьерриа и форвард Акилле Полонара.
ЦСКА прервал 12-матчевую победную серию в Евролиге. Последний раз армейцы проигрывали 22 октября прошлого года (в гостях «Црвене Звезде» 84:86 ОТ).
Несмотря на поражение, красно-синие сохранили лидерство в турнирной таблице. В 18 матчах российский клуб одержал 14 побед. «Баскония» расположилась на девятой позиции (9-9).
13 января ЦСКА примет «Жальгирис», а днем позже испанский клуб сыграет в гостях против «Фенербахче».