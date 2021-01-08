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08 января 00:51
автор: Юрий Нечаев

ЦСКА уступил «Басконии» и прервал серию из 12 побед в Евролиге

Матч прошел в Испании.

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Баскония» - ЦСКА завершился победой испанского клуба со счетом 95:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник московского клуба Майк Джеймс, набравший 20 очков. Хозяевам по 18 очков принесли защитник Генри Пьерриа и форвард Акилле Полонара.

ЦСКА прервал 12-матчевую победную серию в Евролиге. Последний раз армейцы проигрывали 22 октября прошлого года (в гостях «Црвене Звезде» 84:86 ОТ).

Несмотря на поражение, красно-синие сохранили лидерство в турнирной таблице. В 18 матчах российский клуб одержал 14 побед. «Баскония» расположилась на девятой позиции (9-9).

13 января ЦСКА примет «Жальгирис», а днем позже испанский клуб сыграет в гостях против «Фенербахче».

Евролига
Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26).

источник: «Советский спорт»
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