Димитрис Итудис: В матче против «Басконии» защита ЦСКА не была на желаемом уровне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю «Басконию». Могу сказать о двух четвертях, в которых соперники выиграли 64-42. Наша защита не была на желаемом уровне. При этом мы боролись.

Мы неоднократно возвращались в игру, вели «+5» в третьей четверти, но не смогли сохранить лидерство. У нас был шанс, но дело не в последнем броске. Дело в защите. В этом холодном зале мы набрали много очков, но и соперники тоже. А потому они заслужили поздравления», - цитирует специалиста пресс-служба армейцев.

Напомним, матч «Баскония» - ЦСКА завершился победой испанского клуба со счетом 95:93.

ЦСКА прервал 12-матчевую победную серию в Евролиге. Последний раз армейцы проигрывали 22 октября прошлого года (в гостях «Црвене Звезде» 84:86 ОТ).