УНИКС на выезде обыграл «Парму», одержав третью победу кряду в Единой лиге ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пермская «Парма» на своей площадке уступила казанскому УНИКСу со счетом 69:76 (21:19, 18:21, 16:21, 14:15).
Литовский защитник хозяев Адас Юшкявичюс набрал 23 очка. В активе американского форварда УНИКСа Джона Холланда 22 очка.
Казанский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. Всего команда Димитриса Прифтиса выиграла восемь матчей из 12.
«Парма» занимает десятое место с четырьмя победами в 11 встречах и серией из четырех поражений.
17 января состоятся матчи «Енисей» – «Парма» и «Химки» – УНИКС.