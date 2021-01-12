«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

«Химки» на своем паркете проиграли «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 75:87.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Алексей Швед, набравший 23 очка.

«Барса» занимает второе место в турнирной таблице, одержав 13 побед при шести поражениях. «Химки» проиграли в Евролиге 11-й матч подряд. Подмосковный клуб занимает последнюю, 18-ю позицию.

14 января химчане сыграют в гостях против «Эфеса», а днем позже «Барселона» в Москве встретится с лидером турнира - ЦСКА.

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