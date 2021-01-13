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13 января 00:15
автор: Юрий Нечаев

Римас Куртинайтис: «Химки» нормально тренируются, но держать концентрацию все 40 минут не могут

Подмосковный клуб потерпел очередное поражение в Евролиге.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю «Барселону» и тренера Шарунаса Ясикявичюса с хорошей игрой и победой. Многие моменты игры были неплохими, особенно в плане защиты. Однако сегодня у нас возникли серьезные проблемы с подборами, мы взяли на 22 подбора меньше, тем самым позволив сопернику сделать 22 дополнительные атаки. Мы нормально тренируемся, но держать концентрацию все сорок минут не можем. Мы знали, как «Барселона» будет защищаться, но применили свои наработки очень эпизодично. Одна из самых больших проблем состоит в том, что мы не придерживаемся игрового плана. Сложности есть, и после стольких проигранных матчей поднять команду психологически не так просто. В этом плане надо дорабатывать в некоторых вещах: если одну игру мы имеем проблемы с попаданием, то сегодня вылезла проблема с подборами, причем проблема очевидная. Сложно, но что делать. Я уже не раз говорил: нам никто не поможет, только мы сами», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня «Химки» на своем паркете проиграли «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 75:87.

«Барса» занимает второе место в турнирной таблице, одержав 13 побед при шести поражениях. «Химки» проиграли в Евролиге 11-й матч подряд. Подмосковный клуб занимает последнюю, 18-ю позицию.

14 января химчане сыграют в гостях против «Эфеса», а днем позже «Барселона» в Москве встретится с лидером турнира - ЦСКА.

источник: БК «Химки»
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