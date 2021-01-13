ЦСКА на своей площадке одержал победу над «Жальгирисом»

В регулярном чемпионате Евролиги московский ЦСКА дома обыграл каунасский «Жальгирис» с результатом 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21).
Сербский центровой армейцев Никола Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав 14 результативных передач. В активе американского разыгрывающего Майка Джеймса 21 очко.
В составе «Жальгириса» 16 очков набрал защитник Мариус Григонис.
ЦСКА продолжает лидировать в Евролиге, выиграв 15 матчей из 19.
«Жальгирис» занимает седьмую строчку таблицы, имея 11 побед в 19 встречах.