«Зенит» проиграл в гостях у «Баварии»

В регулярном чемпионате Евролиги мюнхенская «Бавария» на своей площадке обыграла петербургский «Зенит» с результатом 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24).

Атакующий защитник мюнхенцев Уэйд Болдуин и канадский разыгрывающий гостей Кевин Пангос набрали по 17 очков.

«Бавария» и «Зенит» поменялись местами в турнирной таблице. Мюнхенцы поднялись на четвертую строчку с 12 победами в 19 играх, а петербургский клуб опустился на пятую. У команды Хавьера Паскуаля 11 выигрышей в 17 матчах.

15 января состоятся матчи «Зенит» – «Жальгирис» и «Бавария» – «Реал».