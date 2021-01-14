Димитрис Итудис: Мы кардинально изменили отношение к защите и снова побеждаем

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Италии окончен Фиорентина 1 Интер М 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Авангард 3 Торпедо 5
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Нефтехимик 3 Йокерит 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Спартак 0 Автомобилист 1
Кубок Италии окончен Наполи 3 Эмполи 2
Еврокубок окончен Виртус Болонья 90 Цедевита Олимпия 76
Англия - Премьер-лига окончен Манчестер Сити 1 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Еврокубок окончен Андорра 66 УНИКС 73
Еврокубок окончен Партизан 71 Доломити Энергия 43
Еврокубок окончен Нантер 65 Монако 93
Еврокубок окончен Уникаха 86 Ховентуд 95
Кубок Италии окончен Ювентус 3 Дженоа 2
Еврокубок окончен Гран Канария 100 Морнар 102
Суперкубок Испании доп. время, 116' Реал Сосьедад 1 Барселона 1
Англия - Премьер-лига окончен Тоттенхэм Хотспур 1 Фулхэм 1
НХЛ - регулярный чемпионат 01:30 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0 2.4 4 2.6 2.24 4.5 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистонс 0 Милуоки Бакс 0 4.8 1.2
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Даллас Маверикс 0 2.4 1.6
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Монреаль Канадиенс 0
Бразилия - Серия А 03:30 Коринтианс 0 Флуминенсе 0 2.1 3 4.1
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Йорк Никс 0 Бруклин Нетс 0 2.4 1.59
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Лос-Анджелес Лейкерс 0 3.8 1.28
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Ванкувер Кэнакс 0 2.2 4.1 2.8
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0 1.28 3.8
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 2.35 1.62
НХЛ - регулярный чемпионат 06:30 Колорадо Эвеланш 0 Сент-Луис Блюз 0 2.05 4.2 3.1
14 января 00:12
автор: Виктор Шарафудинов

Димитрис Итудис: Мы кардинально изменили отношение к защите и снова побеждаем

ЦСКА на своей площадке обыграл литовский «Жальгирис».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (83:73).

«Поздравляю всех со Старым Новым годом, – цитирует Итудиса официальный сайт армейцев. – Мы снова побеждаем, и это связано с тем, что мы кардинально изменили отношение к защите, стали действовать более ответственно. Мы были энергичнее и следовали плану. Пусть и были некоторые провалы, но соперник набрал всего 73 очка, причем практически не получал хороших бросков. Мы доминировали на щитах, что для нас характерно, проявили свою оборонительную идентичность.

Мне понравилось, как сыграл резерв: пусть парни и не отличались большой результативностью, они здорово защищались. И в этом смысл команды – каждый помогает, сколько бы минут ему ни выделяли. О первой пятерке тоже можно сказать много хороших слов: Никола сделал дабл-дабл, здорово сыграли Хиллиард и Шенгелия, Никита установил личный рекорд по передачам. Особо стоит отметить Майка, ведь мы играем без Дани и Уилла, двух созидателей, и Майк берет ответственность на себя и ведет команду».

ЦСКА продолжает лидировать в Евролиге, выиграв 15 матчей из 19. 7 января армейцы после 12 побед подряд проиграли в Испании «Басконии» со счетом 93:95.

источник: БК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Матч ТВ" покажет новый сезон НХЛЧМ-2021 по фигурному катанию пока не планируется отменятьРПЛ. Итоги первой части чемпионата. "Краснодар": право на "понять и простить"«Голый клининг» набирает популярностьМостовой: «Не удивлён, что Овчинникова и Онопко убрали из ЦСКА»Фото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Почему «Локомотив» оставляет Николича до лета, но не возвращает Семина
Новое руководство «Локомотива», как сообщает источник, даст возможность доработать до конца сезона главному тренеру Марко Николичу.
«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.
Рамос в снегу, текучка «Спартака» и запутавшийся Орлов. «Телега едет»#2
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск второй.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика