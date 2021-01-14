Димитрис Итудис: Мы кардинально изменили отношение к защите и снова побеждаем

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (83:73).

«Поздравляю всех со Старым Новым годом, – цитирует Итудиса официальный сайт армейцев. – Мы снова побеждаем, и это связано с тем, что мы кардинально изменили отношение к защите, стали действовать более ответственно. Мы были энергичнее и следовали плану. Пусть и были некоторые провалы, но соперник набрал всего 73 очка, причем практически не получал хороших бросков. Мы доминировали на щитах, что для нас характерно, проявили свою оборонительную идентичность.

Мне понравилось, как сыграл резерв: пусть парни и не отличались большой результативностью, они здорово защищались. И в этом смысл команды – каждый помогает, сколько бы минут ему ни выделяли. О первой пятерке тоже можно сказать много хороших слов: Никола сделал дабл-дабл, здорово сыграли Хиллиард и Шенгелия, Никита установил личный рекорд по передачам. Особо стоит отметить Майка, ведь мы играем без Дани и Уилла, двух созидателей, и Майк берет ответственность на себя и ведет команду».

ЦСКА продолжает лидировать в Евролиге, выиграв 15 матчей из 19. 7 января армейцы после 12 побед подряд проиграли в Испании «Басконии» со счетом 93:95.