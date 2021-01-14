Бывший центровой «Маккаби» Блэк перешел в «Зенит»

Американский центровой Тарик Блэк перешел в «Зенит».
Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона.
Wellcome, @TarikBlack25— Basketball club Zenit (@zenitbasket) January 14, 2021
Тарик Блэк - новый игрок БК «Зенит»!https://t.co/xb1LBN4E5z pic.twitter.com/xPhaaOvIsq
Последним клубом Блэка был «Маккаби», за который он выступал с августа 2018 по май 2020 года. В Евролиге Тарик провел 37 матчей, набирал 10,4 очка и делал 5,2 подбора в среднем за игру.