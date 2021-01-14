Бывший центровой «Маккаби» Блэк перешел в «Зенит»

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 6 Питтсбург Пингвинз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Детройт Пистонс 101 Милуоки Бакс 110
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 5 Монреаль Канадиенс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Шарлотт Хорнетс 93 Даллас Маверикс 104
НБА - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Никс 109 Бруклин Нетс 116
Бразилия - Серия А окончен Коринтианс 5 Флуминенсе 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 107 Мемфис Гриззлиз 118
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Чикаго Блэкхоукс 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Оклахома-Сити Тандер 99 Лос-Анджелес Лейкерс 128
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 111 Нью-Орлеан Пеликанс 106
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 126 Портленд Трэйл Блэйзерс 132
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 3 Ванкувер Кэнакс 5
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Колорадо Эвеланш 1 Сент-Луис Блюз 4
КХЛ - регулярный чемпионат 15:30 Сибирь 0 Куньлунь Ред Стар 0 1.47 5.2 5.6
КХЛ - регулярный чемпионат 16:30 Барыс 0 Салават Юлаев 0 2.8 4.2 2.17
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Витязь 0 1.74 4.5 3.9
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 2.75 4.1 2.23
Кубок Италии 19:30 Сассуоло 0 СПАЛ 0
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншвейг 0 Миттельдойчер 0
Суперкубок Испании 23:00 Реал Мадрид 0 Атлетик Б 0
Англия - Премьер-лига 23:00 Арсенал 0 Кристал Пэлас 0 1.67 3.8 5.8
Кубок Италии 23:15 Аталанта 0 Кальяри 0 1.3 6.3 8
14 января 12:41
автор: Юрий Нечаев

Бывший центровой «Маккаби» Блэк перешел в «Зенит»

Баскетболист должен приехать в Санкт-Петербург в ближайшее время.

Американский центровой Тарик Блэк перешел в «Зенит».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Блэка был «Маккаби», за который он выступал с августа 2018 по май 2020 года. В Евролиге Тарик провел 37 матчей, набирал 10,4 очка и делал 5,2 подбора в среднем за игру.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai показала тизер электрокроссовера Ioniq 5Чемпионат Франции по фигурному катанию состоится в февралеЧемпионат Канады по фигурному катанию отмененФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярностьТарасова не смолчала о коттеджах Косторной и Трусовой
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика