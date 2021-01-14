«Автодор» дома разгромил «Калев» с разницей в 26 очков, прервав серию из трех поражений

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» дома разгромил таллиннский «Калев» с результатом 87:61 (18:2, 26:19, 20:15, 23:6).

В составе хозяев защитник Никита Михайловский набрал 24 очка, а американский центровой Дрю Гордон сделал дабл-дабл (10 очков и 10 подборов).

У «Калева» 13 очков набрал американский защитник Чавон Льюис, а у его соотечественника форвард Морис Кемпа дабл-дабл (10 очков и 10 подборов).

«Автодор» прервал серию из трех поражений и занимает шестое место. У саратовского клуба шесть побед в 11 матчах.

«Калев» находится на предпоследней 12-й строчке таблицы, выиграв лишь один матч из восьми.