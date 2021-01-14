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14 января 23:27

Римас Куртинайтис: Вновь крупно проиграли щит, позволив «Анадолу Эфес» взять на 15 подборов больше

Подмосковная команда потерпела 12-е поражение подряд в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги.

Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение в матче с «Анадолу Эфес» (60:99).

- Поздравляю «Анадолу Эфес» с хорошо проделанной работой, они показали прекрасную игру. Мы были недостаточно быстрыми, наша энергия была вдвое меньше той, что продемонстрировали игроки «Эфеса». За такой короткий промежуток времени нам не удалось решить некоторые проблемы, особенно с подбором, и сегодня мы вновь крупно проиграли щит, позволив сопернику взять на 15 подборов больше. В этом и заключается главная причина поражения, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что после этой встречи «Химки», потерпев 18-е поражение на турнире, занимают последнее место в турнирной таблице.

источник: БК «Химки»
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