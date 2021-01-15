«Химки» уволили Куртинайтиса

Официальный сайт БК «Химки» объявил о том, что в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне Римас Куртинайтис отправлен в отставку с должности главного тренера.

После увольнения 60-летнего литовца обязанности главного тренера «Химок» будет исполнять Андрей Мальцев.

Вчера подмосковная команда потерпела 12-е поражение кряду в регулярном чемпионате Евролиги, уступив в гостях у турецкого «Анадолу Эфес» с результатом 60:99. «Химки» занимают последнее 18-е место, выиграв лишь два матча из 20.

В Единой лиге ВТБ команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы с пятью победами в 10 встречах.