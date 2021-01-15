Павел Астахов – об увольнении Куртинайтиса: Другого варианта у нас не было

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал увольнение Римаса Куртинайтиса с должности главного тренера.

«Все те, кто любят и поддерживают «Химки» на протяжении многих лет – болельщики, спонсоры, партнеры – не ожидали, что мы окажемся в столь непростой ситуации и наша команда будет показывать такой результат, – цитирует Астахова официальный сайт клуба. – Мы высоко оцениваем вклад Римаса Куртинайтиса в развитие клуба, с ним связаны лучшие страницы нашей истории, но в сложившихся обстоятельствах другого варианта у нас не было.

Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером и много титулов с молодежными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все «за» и «против», мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера».

Куртинайтис работал с «Химками» с 2011 по 2016 годы, а также с января 2019 года по настоящее время. Под руководством литовского тренера подмосковный клуб дважды выиграл Еврокубок в 2012 и 2015 годах.