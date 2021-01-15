Димитрис Итудис: Каждая наша потеря оборачивалась набранными очками для соперника

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» в регулярном чемпионате Евролиги.

Армейцы занимают первое место в турнирной таблице первое место (15 побед в 19 матчах), а каталонцы – второе, выиграв 13 встреч из 19.

«Барселона» победила заслуженно, – цитирует Итудиса «РИА Новости». – До тех пор, пока у нас были силы, пока мы были свежи, мы доминировали. Мы начали матч хорошо, но усталость была не на нашей стороне.

Где-то за 4,5 минуты до перерыва в нашей игре случился провал, мы проиграли отрезок 4:13, совершили три потери. В целом у нас не так много было потерь в матче, но тогда каждая потеря оборачивалась набранными очками для соперника.

Мы боролись в этом матче, показали лучшие цифры по подборам, по передачам, по потерям, у нас лучше рейтинг эффективности. Но мы забили 4 трехочковых из 21, это не наш показатель».