Андрей Ватутин: Поражение от «Барселоны» позволит остудить голову тем, кто уже видел ЦСКА в финале

– Сегодня «Барса» объективно была сильнее. Конечно, шансы у нас были, но как только мы поднимали голову, «Барселона» наказывала. Трудно выиграть, когда ты забиваешь четыре трехочковых, а соперник – 12.

Команда боролась и не опускала руки. На фоне такого классного соперника увидели, в чем слабее. Думаю, что поражение позволит всем тем, кто уже видел ЦСКА в финале Евролиги, немного остудить голову и быть терпеливее, – передает слова Ватутина ТАСС.

Добавим, что после этого поражения ЦСКА с 15 победами в 20 играх сохранил лидерство в турнирной таблице. «Барселона» располагается на второй строчке, в активе команды 14 побед после 20 матчей.