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16 января 16:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород» с разницей в 21 очко

Краснодарский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Локомотиву-Кубань» с результатом 73:94 (17:30, 23:19, 21:21, 12:24).

Американский разыгрывающий краснодарского клуба Уилл Каммингс набрал 25 очков. В составе хозяев другой американец Кейси Шеперд отметился 18 очками.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, а «Нижний Новгород» – пятое. Краснодарцы одержали девять побед в 14 встречах, а нижегородцы выиграли шесть встреч из 11. При этом проигрышная серия команды Зорана Лукича длится три матча.

23 января пройдут встречи «Локомотив-Кубань» – «Парма» и «Нижний Новгород» – УНИКС.

источник: «Советский спорт»
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