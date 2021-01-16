«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород» с разницей в 21 очко

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Локомотиву-Кубань» с результатом 73:94 (17:30, 23:19, 21:21, 12:24).
Американский разыгрывающий краснодарского клуба Уилл Каммингс набрал 25 очков. В составе хозяев другой американец Кейси Шеперд отметился 18 очками.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, а «Нижний Новгород» – пятое. Краснодарцы одержали девять побед в 14 встречах, а нижегородцы выиграли шесть встреч из 11. При этом проигрышная серия команды Зорана Лукича длится три матча.
23 января пройдут встречи «Локомотив-Кубань» – «Парма» и «Нижний Новгород» – УНИКС.
источник: «Советский спорт»