«Химки» дома проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса. 33 очка Шведа не помогли

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» на своей площадке уступили казанскому УНИКСу со счетом 87:93 (21:21, 25:24, 17:20, 24:28).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набрав 33 очка и сделав восемь результативных передач.

Американский атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит отметился 22 очками и пятью ассистами.

Для «Химок» эта встреча стала первой после увольнения литовского тренера Римаса Куртинайтиса. Подмосковная команда находится на восьмом месте, выиграв пять матчей из 11 и потерпев шесть поражений.

УНИКС занимает третью строчку турнирной таблицы, выиграв девять игр из 13. Победная серия казанского клуба длится четыре матча.