«Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение на втором этапе Еврокубка, уступив в Италии «Тренто»

Во втором туре второго группового этапа Евролиги итальянский «Тренто» дома одержал победу над российским «Локомотивом-Кубань» со счетом 96:84 (27:12, 32:27, 13:32, 22:13).
Американский форвард хозяев Люк Майе сделал дабл-дабл, набрав 25 очков и сделав 15 подборов.
В составе «Локомотива» самым результативным игроком стал американский атакующий защитник Джордан Кроуфорд, набравший 20 очков.
В группе F лидирует французский «Метроплитан 92», одержавший две победы в двух матчах. Второе и третье места делят сербский «Партизан» и «Тренто», выигравшие по одной встрече. «Локомотив-Кубань» с двумя поражениями занимает последнее четвертое место.
В четвертьфинал выйдут две лучшие команды.