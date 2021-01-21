«Зенит» дома победил «Анадолу Эфес» и поднялся на третье место в таблице Евролиги

В регулярном чемпионате Евролиги «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над стамбульским клубом «Анадолу Эфес» со счетом 83:78 (28:15, 25:16, 11:24, 19:23).
Атакующий защитник гостей Василий Мичич стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка.
У хозяев Уилл Томас отметился 14 очками, а Артурас Гудайтис оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.
«Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице, выиграв 13 встреч из 19.
«Анадолу Эфес» находится на десятой строчке с 11 победами в 21 матче.