«Химки» потерпели 13-е поражение кряду, уступив «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» – «Химки» завершился в пользу греческого клуба – 94:78 (23:20, 23:13, 24:18, 24:27).
В их составе лучшим оказался Митроглу, набравший 29 очков. У россиян отличился Джордан Микки. Он принес подмосковной команде 25 очков.
Таким образом, «Химки» проиграли 13-й матч кряду и занимают последнее место в турнирной таблице. «Панатинаикос» расположился строчкой выше.
26 января россияне сыграют дома с «Баварией», а греки днем позже встретятся с испанским «Реалом».
источник: «Советский спорт»