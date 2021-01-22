ЦСКА дома проиграл «Фенербахче»

В регулярном чемпионате Евролиги московский ЦСКА на своей площадке уступил стамбульскому «Фенербахче» со счетом 83:89 (21:15, 17:23, 28:25, 17:26).
Чешский форвард турецкого клуба Ян Веселы набрал 24 очка, а бывший игрок ЦСКА француз Нандо Де Коло – 22.
В составе армейцев 18 очков на свой счет записал грузинский форвард Торнике Шенгелия.
ЦСКА остался лидером регулярного чемпионата. У армейцев 15 побед и шесть поражений в 21 матче.
«Фенербахче» с серией из шести побед занимает 11-ю строчку таблицы. Стамбульский клуб выиграл 11 игр из 21.