Димитрис Итудис: Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды в матче против «Фенербахче» (83:89).

- Равная плотная игра, лидер менялся постоянно, и все могло закончиться в любую сторону. Мы здорово бились в первой и третьей четвертях, а во второй и в четвертой нам не хватало старания, взаимопонимания, мы путались в сменах, пропускали легкие мячи. Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться, - приводит слова Итудиса «РИА Новости».

Добавим, что ЦСКА остался лидером регулярного чемпионата. У армейцев 15 побед и шесть поражений в 21 матче.