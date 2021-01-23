Тренер «Фенербахче»: Это был лучший Нандо Де Коло, что я видел

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков прокомментировал победу команды над ЦСКА (89:83) в матче Евролиги.

- Всегда очень сложно играть в Москве, нам противостояла лучшая команда Евролиги. Было сложно противостоять большим ЦСКА Торнике Шенгелии и Николе Милутинову, но отдача была на отличном уровне. Большая победа для нас. Да, это был лучший Нандо Де Коло, что я видел, он показал свою лучшую игру, - цитирует Кокошкова «РИА Новости».

Отметим, что защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло набрал в матче против ЦСКА 22 очка и сделал 9 передач.

Добавим, что ЦСКА остался лидером регулярного чемпионата. У армейцев 15 побед и шесть поражений в 21 матче.