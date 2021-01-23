Никита Курбанов: ЦСКА не справился со связкой «Барселоны» Де Коло - Веселы

Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение от «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Оптимистичное начало, повели плюс 10, почувствовали игру, но потом сбились опять на обыгрыш один в один. Сценарий получился похожим на проигранный «Барселоне» матч. Мы до конца верили в победу, но не сложилось. Много проблем нам создала связка Де Коло и Веселы, не справились мы с ними. Поражение неприятное, но рабочее, не время опускать руки», - цитирует баскетболиста РИА Новости.

Напомним, вчера ЦСКА на своей площадке уступил «Фенербахче» со счетом 83:89.

Форвард турецкого клуба Ян Веселы набрал 24 очка, а французский атакующий защитник Нандо Де Коло – 22.

В турнирной таблице Евролиги лидируют ЦСКА и «Барселона», имеющие на своем счету по 15 побед и шесть поражений. «Фенербахче» занимает 11-е место (11-10).