УНИКС разгромил на выезде «Нижний Новгород» с разницей в 25 очков, одержав пятую победу подряд

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на своей площадке уступил УНИКСу со счетом 66:91 (16:22, 13:29, 21:24, 16:16).
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард гостей Джон Браун, набравший 24 очка.
В составе нижегородской команды 14 очками отметился защитник Евгений Бабурин.
УНИКС с серией из пяти побед занимает третье место. Казанский клуб выиграл 10 матчей из 14.
«Нижний Новгород» идет на пятой строчке таблице, одержав шесть побед в 11 встречах. Проигрышная серия команды Зорана Лукича длится четыре матча.