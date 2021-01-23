«Автодор» в гостях проиграл польскому клубу «Зелена-Гура» в Единой лиге ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» на своей площадке обыграла «Автодор» со счетом 77:64 (13:13, 27:15, 18:18, 19:18).

По 21 очку набрали латвийский форвард польского клуба Роландс Фрейманис и американский защитник саратовской команды Маркел Старкс.

«Зелена-Гура» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Автодор» – седьмое. У команды из Польши восемь побед в 15 матчах, а клуб из Саратова выиграл шесть встреч из 13.

29 января «Зелена-Гура» сыграет на выезде с эстонским «Калевом». «Автодор» 31 января встретится в гостях с казахстанской «Астаной».