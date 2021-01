Источник: Джеймс покинет ЦСКА

Итальянский журналист Фабрицио Лоренци сообщил в твиттере, что американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс покинет московский ЦСКА.

По сведениям литовского журналиста Донатаса Урбонаса, Джеймс не полетел с армейцами в Берлин на выездной матч регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

Mike James is not travelling to Berlin with CSKA Moscow, per sources.