Источник: Джеймс покинет ЦСКА

Итальянский журналист Фабрицио Лоренци сообщил в твиттере, что американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс покинет московский ЦСКА.

По сведениям литовского журналиста Донатаса Урбонаса, Джеймс не полетел с армейцами в Берлин на выездной матч регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

Mike James is not travelling to Berlin with CSKA Moscow, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 26, 2021

Ранее СМИ сообщали, что у 30-летнего американца произошел конфликт с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом после поражения в домашнем матче против «Фенербахче» (83:89) в минувшую пятницу 22 января.