«Химки» дома уступили «Баварии», потерпев в Евролиге 14-е поражение кряду

В регулярном чемпионате Евролиги «Химки» на своей площадке проиграли «Баварии» со счетом 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22).
Лидер подмосковной команды Алексей Швед сделал дабл-дабл (32 очка и 11 результативных передач).
Американский атакующий защитник мюнхенского клуба Нил Уэйлер-Бэбб записал себе в актив 25 очков.
«Бавария» занимает шестое место, выиграв 13 матчей из 22.
«Химки» с двумя победами в 22 играх находятся на последней 18-й строчке турнирной таблицы. Проигрышная серия российского клуба длится 14 матчей.