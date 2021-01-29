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29 января 22:05
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА дома потерпел поражение от «Баварии»

Армейцы уступили с разницей в три очка.

В регулярном чемпионате Евролиги московский ЦСКА дома уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19).

Американский защитник немецкого клуба Уэйд Болдуин набрал 22 очка.

В составе армейцев самым результативным игроком стал сербский центровой Никола Милутинов, набравший 16 очков.

Команда Димитриса Итудиса провела вторую встречу без американского разыгрывающего Майка Джеймса, который был выведен из состава по решению клуба из-за конфликта с главным тренером. В среду 27 января ЦСКА обыграл в Берлине «Альбу» (71:68).

Армейцы больше не делят лидерство в Евролиге с «Барселоной». У каталонцев 17 побед в 23 матчах, а ЦСКА выиграл 16 встреч и находится на второй строчке таблицы.

«Бавария» занимает пятое место с 14 победами.

4 февраля ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией». «Бавария» 5 февраля встретится дома с «Альбой».

источник: «Советский спорт»
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