Андрей Ватутин – о Майке Джеймсе: Проблема есть, мы ищем решение

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал ситуацию с лидером команды Майком Джеймсом, который на нынешней неделе пропустил обе игры армейцев.

«Проблема есть, мы ищем решение, которое позволит всем сработать на общую цель, – цитирует Ватутина ТАСС. – Придет время, и мы сообщим о нем, уже скоро. Пока же не устаю удивляться людям, которые, не владея никакой правдивой информацией и опираясь на слухи, сплетни и прочий бред, всерьез рассуждают о том, что бы они сделали на месте клуба или Майка».

Ранее СМИ сообщали, что Джеймс покинут ЦСКА из-за конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.