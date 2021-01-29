Димитрис Итудис: Провалились, сделав восемь ошибок и набрав всего шесть очков в четвертой четверти

Димитрис Итудис прокомментировал третье подряд домашнее поражение ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги.

Московские армейцы уступили мюнхенской «Баварии» 66:69, набрав лишь шесть очков в заключительной четверти.

«Поздравляю «Баварию» с победой, – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Это была жесткая игра, которая могла бы завершиться иначе. Очевидно, что мы уверенно начали матч, хоть и не очень разумно использовали фолы – за счет этого первая четверть завершилась при «+2» вместо «+5». Затем мы стали лучше организовывать нападение, особенно хорошо это получалось в третьей четверти, в которой мы совершили всего три потери. После этого мы провалились, сделав восемь ошибок и набрав всего шесть очков. В этом можно винить, в том числе, хорошую индивидуальную защиту «Баварии», поскольку мы практически не получали открытых бросков».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 16 побед и потерпев семь поражений в 23 встречах.