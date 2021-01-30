Официально: Джеймс остается в ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что Майк Джеймс остается в команде.

Завтра 31 января американский защитник примет участие в тренировке и может отправиться на выездной матч Единой лиги ВТБ против польской команды «Зелена-Гура».

Ситуацию в интервью для пресс-службы ЦСКА прокомментировал президент армейцев Андрей Ватутин:

«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех. После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы – и это естественно для спортивной команды высокого уровня. Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и для меня это очень важно. Надеюсь, что все получится, и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе».

Матч «Зелена-Гура» – ЦСКА состоится 1 февраля.