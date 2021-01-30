Майк Джеймс: Хочу извиниться. Я выбрал не лучший способ справиться с проблемами

Майк Джеймс прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок и матчей армейцев.

Сегодня ЦСКА официально подтвердил, что американец остается в клубе и 1 февраля сможет принять участие в следующем матче против польского клуба «Зелена-Гура».

«8 января мой дедушка скончался от рака легких, – рассказал Джеймс в интервью для официального сайта ЦСКА. – С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось. К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации. Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ. Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь. Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы – это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке. Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом. Ценю все добрые пожелания моей семье, и благодарю вас за заботу».

Джеймс на нынешней неделе пропустил два матча ЦСКА в Евролиге против берлинской «Альбы» и мюнхенской «Баварии». СМИ сообщали о конфликте американца с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом.