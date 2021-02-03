Чемпион Европы Понкрашов заключил контракт с «Химками»

Разыгрывающий Антон Понкрашов продолжит карьеру в БК «Химки».
Официальный сайт клуба из Московской области сообщает, что соглашение с чемпионом Европы 2007 года заключено до конца нынешнего сезона.
Ранее Понкрашов выступал за «Химки» с 2007 по 2009 годы, сыграв 101 матч.
«Учитывая все наши проблемы с травмами, мы решили подписать Антона Понкрашова, который однозначно усилит нашу команду, – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев. – Это взрослый опытный игрок, который знает, зачем пришел в «Химки». Он знает стиль нашей игры и стиль работы. Антон — большой профессионал, он добавит нам агрессии на площадке, а также послужит наставником для молодых ребят, которых мы постоянно подключаем к основной команде».
источник: БК «Химки»