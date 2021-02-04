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04 февраля 17:00
автор: Виктор Шарафудинов

Вместо Шенгелии в «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ выступит центровой «Енисея» Хог

Грузинский баскетболист ЦСКА 1 февраля получил травму колена в выездном матче против польского клуба «Зелена-Гура».

Официальный сайт Единой Лиги ВТБ сообщил о том, что на «Матче всех звезд» грузинского центрового ЦСКА Торнике Шенгелию заменит американский легионер «Енисея» Дастин Хог.

28-летний Хог в нынешнем сезоне набирает в среднем 12,6 очка за матч, совершая при этом 8,4 подбора и 1,2 передачи.

Итоговые составы на «Матч всех Звезд» выглядят следующим образом:

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Семен Антонов (ЦСКА).

«Звезды мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Канаан (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Джамар Смит (УНИКС), Маркус Кин («Калев»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Матеуш Понитка («Зенит»), Дастин Хог («Енисей»).

Игра пройдет 14 февраля в Москве на «ВТБ-Арене».

источник: Единая лига ВТБ
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