Вместо Шенгелии в «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ выступит центровой «Енисея» Хог

Официальный сайт Единой Лиги ВТБ сообщил о том, что на «Матче всех звезд» грузинского центрового ЦСКА Торнике Шенгелию заменит американский легионер «Енисея» Дастин Хог.
28-летний Хог в нынешнем сезоне набирает в среднем 12,6 очка за матч, совершая при этом 8,4 подбора и 1,2 передачи.
Итоговые составы на «Матч всех Звезд» выглядят следующим образом:
«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Семен Антонов (ЦСКА).
«Звезды мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Канаан (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Джамар Смит (УНИКС), Маркус Кин («Калев»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Матеуш Понитка («Зенит»), Дастин Хог («Енисей»).