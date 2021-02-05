ЦСКА проиграл «Валенсии» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА уступили игрокам «Валенсии» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со четом 103:105.

В составе москвичей лучшим оказался Майк Джеймс. Он принес армейцам 37 очков. У победителей отличились Клемен Препелич и Никола Калинич. Оба набрали по 22 очка.

Таким образом, российский клуб уступил во второй игре кряду, а «летучие мыши» прервали серию из трех поражений подряд.

19 февраля ЦСКА примет в Москве греческий «Панатинаикос», а «Валенсия» через два дня сыграет дома с «Реалом».