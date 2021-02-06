Женская сборная России разгромила команду Швейцарии и пробилась в финальный турнир чемпионата Европы

Женская сборная России пробилась в финальный турнир чемпионата Европы.

В заключительном для себя матче отборочного турнира россиянки разгромили в Оренбурге команду Швейцарии со счетом 130:47 (27:14, 22:9, 30:8, 24:16) и заняла первое место в группе C.

Самым результативным игроком встречи стала Мария Вадеева, набрав 25 очков и сделав 11 подборов.

В швейцарской команде 11 очками отметилась Эмма Шардон.

Ранее в Оренбурге прошел еще один матч группы C. Эстония со счетом 52:78 уступила команде Боснии и Герцеговины.