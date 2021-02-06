Андрей Кириленко: Хорошо, что летом увидим сборную России среди лучших баскетболисток Европы

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход женской сборной России в финальную часть чемпионата Европы.

- Поздравляю всех болельщиков с победой и с выходом на Евробаскет. Очень хорошо, что мы увидим сборную России летом в Испании и Франции, среди лучших баскетболисток Европы, - цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.

Напомним, что в субботу российские баскетболистки разгромили команду Швейцарии в своем заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2021 и вышли в финальную часть турнира.