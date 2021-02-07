«Зенит» и УНИКС одержали выездные победы в Единой лиге ВТБ, увеличив свой перевес над ЦСКА

Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Цмоки-Минск» в столице Белоруссии проиграл петербургскому «Зениту» 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30). В параллельной встрече саратовский «Автодор» на своей площадке проиграл казанскому УНИКСу 97:110 (22:27, 16:37, 22:23, 37:23).

В Минске атакующий защитник «Цмоки» Клис Клайберн набрал 23 очка, а форвард Дерек Кук сделал дабл-дабл (15 очков и 11 подборов). При этом в составе «Зенита» самым результативным игроком стал атакующий защитник Билли Бэрон, набравший 20 очков и сделавший семь подборов.

В Саратове защитник «Автодора» Джиан Клавелл набрал 31 очко, а центровой Душан Ристич оформил дабл-дабл – 14 очков и 10 подборов. В составе УНИКСа Джамар Смит отметился 29 очками.

«Зенит» с серией из семи побед продолжает лидировать в Единой лиге ВТБ. Команда Хавьера Паскуаля выиграла 14 матчей из 15.