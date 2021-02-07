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07 февраля 23:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Нижний Новгород» прервал серию из пяти поражений, обыграв в овертайме «Зелену-Гуру»

В понедельник 1 февраля польский клуб обыграл московский ЦСКА со счетом 93:90.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» на своей площадке проиграла «Нижнему Новгороду» по итогам овертайма со счетом 93:97 (18:22, 22:26, 24:16, 19:19, 10:14).

В составе польского клуба 24 очка набрал датчанин Габриэль Лундберг. У нижегородцев 17 очков в активе Евгения Бабурина.

«Зелена-Гура» занимает пятое место с 10 победами в 18 матчах.

«Нижний Новгород» прервал серию из пяти поражений и находится на шестой строчке таблицы. У команды Зорана Лукича 7 побед в 13 встречах.

11 февраля нижегородцы примут «Автодор». 28 февраля «Зелена-Гура» сыграет в гостях с «Химками».

источник: «Советский спорт»
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