Майк Джеймс снова отправился в США

Дата возвращения Джеймса неизвестна, но ближайшие матчи американец точно пропустит, сообщает официальный твиттер ЦСКА.
Майк Джеймс не поможет команде в ближайших матчах— CSKA Moscow (@cskabasket) February 8, 2021
Защитник @TheNatural_05 вынужденно покинул расположение нашей команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось еще одно несчастье, которое потребовало его присутствия.
Выражаем Майку наши глубокие соболезнования. pic.twitter.com/EVhXXhv8WJ
Напомним, что ранее игрока уже отстраняли от игр за разногласия с клубом.
источник: БК ЦСКА