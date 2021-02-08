«Химки» дома проиграли «Локомотиву-Кубань». Дабл-дабл Шведа не помог

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своей площадке проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счетом 90:92 (19:28, 18:22, 23:17, 30:25).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Алексей Швед, оформивший дабл-дабл (27 очков и 10 результативных передач).
В составе краснодарцев 24 очка набрал литовский форвард Миндаугас Кузминскас.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, одержав 10 побед в 16 матчах.
«Химки» находятся на восьмой строчке таблицы с шестью победами и семью поражениями в 13 играх.